«Продюсирование прекратится сразу же»: таролог предсказала будущее Дани Милохина

Фото: instagram.com/danyda_milokhin

Даниил Милохин является одним из самых популярных тиктокеров России, сейчас на него подписаны около десяти миллионов человек. Всего год назад его никто не знал, а сегодня он снимает видео для миллионной аудитории, записывает совместные треки и клипы с Николаем Басковым и Тимати, зарабатывает по два миллиона рублей в месяц. Слава к сироте из Оренбурга пришла очень быстро. Как долго публике будет интересен Милохин и какое будущее его ждет, «Вечерняя Москва» узнала у таролога Валентины Никерман.

По ее словам, основной аудиторией тиктокера являются дети, подростки и лишь незначительная часть тех, кому перевалило за 20 лет:

— Поколение TikTok — это дети, которые двигаются в унисон с современными тенденциями. Милохин сейчас — это тренд. Но все тренды со временем теряют свою значимость и их впоследствии ждет крах. Такая же участь не минует и его. Контент тиктокера не несет никакой эмоциональной или когнитивной нагрузки, и те, кто фанатеет от него сегодня, начнет это с возрастом осознавать. Аудитория растет, и у нее меняются предпочтения, происходит переоценка ценностей. Продюсирование этого подростка прекратится сразу же, как только появятся новые Милохины, — отметила Никерман.

Собеседница «ВМ» добавила, что популярность Милохина продлится максимум год и постепенно слава начнет сходить на нет.

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