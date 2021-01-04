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«Продюсирование прекратится сразу же»: таролог предсказала будущее Дани Милохина
Фото: instagram.com/danyda_milokhin

«Продюсирование прекратится сразу же»: таролог предсказала будущее Дани Милохина

Василий Плиткин

Звезды

Даниил Милохин является одним из самых популярных тиктокеров России, сейчас на него подписаны около десяти миллионов человек. Всего год назад его никто не знал, а сегодня он снимает видео для миллионной аудитории, записывает совместные треки и клипы с Николаем Басковым и Тимати, зарабатывает по два миллиона рублей в месяц. Слава к сироте из Оренбурга пришла очень быстро. Как долго публике будет интересен Милохин и какое будущее его ждет, «Вечерняя Москва» узнала у таролога Валентины Никерман.

По ее словам, основной аудиторией тиктокера являются дети, подростки и лишь незначительная часть тех, кому перевалило за 20 лет:

— Поколение TikTok — это дети, которые двигаются в унисон с современными тенденциями. Милохин сейчас — это тренд. Но все тренды со временем теряют свою значимость и их впоследствии ждет крах. Такая же участь не минует и его. Контент тиктокера не несет никакой эмоциональной или когнитивной нагрузки, и те, кто фанатеет от него сегодня, начнет это с возрастом осознавать. Аудитория растет, и у нее меняются предпочтения, происходит переоценка ценностей. Продюсирование этого подростка прекратится сразу же, как только появятся новые Милохины, — отметила Никерман.

Собеседница «ВМ» добавила, что популярность Милохина продлится максимум год и постепенно слава начнет сходить на нет.

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