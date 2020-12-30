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«Нас там били»: Даня Милохин рассказал о жизни в детском доме
Фото: Instagram.com/@danyda_milokhin

«Нас там били»: Даня Милохин рассказал о жизни в детском доме

Ксения Монахова

Звезды

Известный российский блогер Даня Милохин воспитывался в детском доме, после чего его забрала к себе приемная семья. Парень поделился историями о жизни в детском доме, в котором были суровые порядки.

В интервью Ксении Собчак на Youtube-канале Даня рассказала, что в приюте их били по щекам, чтобы не оставалось следов от побоев. Он признался, что однажды его лицо посинело от ударов. Из-за этого парня не пустили на мероприятие, чтобы никто не увидел следов увечий.

— Нас там били, я не скрывал этого никогда. Специально били по щекам, чтобы синяков не оставалось, — рассказал Милохин.

Однако Даня отметил, что избивали их не воспитатели, а старшие дети. Проявлением «дедовщины» они пытались проучить младшее поколение и дать им «правильные понятия». Когда Милохин попал в приемную семью, он удивился, что детей можно воспитывать без рукоприкладства.

— Когда я попал в семью, для меня стало удивительным, что можно воспитывать детей без избиений. Я долго не мог к этому привыкнуть, — заявил блогер.

Милохин подчеркнул, что ни разу не пожалел о том, что рос в детском доме. Он часто шутит об отсутствии семьи и спокойно воспринимает шутки про маму. По словам Дани, такие испытания закалили его характер. Благодаря этому он и стал знаменитым, считает блогер.

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