«Вранье всегда оскорбительнее»: Анфису Чехову заменили на съемках проекта

Фото: youtube.com / Ходят Слухи

Российская теле- и радиоведущая Анфиса Чехова рассказала том, как сорвалась съемка передачи с ее участием. Своими переживаниями звезда поделилась в Instagram-аккаунте.

Она отметила, что сложившаяся ситуация вызвала у нее недоумение. По словам Чеховой, ее пригласили стать ведущей нового проекта на телевидении. Стороны успели обсудить все детали, в том числе гонорар. Несмотря на то, что тема передачи для звезды оказалась не близкой, создатели шоу утверждали, что хотят видеть именно ее среди трех ведущих.

— Редакторам я так и сказала: «Конечно, я не сильна в этом вопросе... Но могу попробовать. Тема в целом хорошая». Меня уверили, что мой пофигизм и неувлеченность этим вопросом — то, что нужно каналу, и назвали имена моих соведущих, сказали, что канал очень хочет меня в эту тройку, — написала Чехова.

Анфиса прошла пробы, после чего ей сообщили, что съемки якобы перенесли на январь. Звезде это показалось странным. Она провела «расследование» и выяснила, что на самом деле работа идет полным ходом.

— Итак, читаю я сегодня пост моей коллеги, назовем ее Галя, где она пишет о супер интересных съемках, о которых пока нельзя говорить, и моя интуиция заставляет меня зайти в аккаунт другой моей коллеги, которая была заявлена в соведущих этого проекта. И что же я вижу, она во всю снимается в этом проекте, в котором якобы согласование ведущих отложено на январь, — отмечает Чехова.

Она отметила, что другая артистка гораздо больше подходит на роль ведущей. По словам звезды, ее обидело то, что ей не сказали правду.

— Вранье всегда оскорбительнее, — подытожила Анфиса Чехова.

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