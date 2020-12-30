Оксана Самойлова устроила детям «страшный» Новый год

Фото: Instagram.com/@samoylovaoxana

Супруга рэпера Джигана блогер Оксана Самойлова устроила для своих детей «страшное» новогоднее представление. Видео с шоу она выложила в Instagram-аккаунте.

Блогер отметила, что ежегодно устраивает для своих детей представление. На видео наследники рэпера подбежали к огромной подарочной коробке, из которой выпрыгнул аниматор в костюме Гринча. Для детей был разыгран полноценный квест с препятствиями.

— В этом году наши дети влюбились в страшных злодейских персонажей, поэтому их пришлось интегрировать в волшебный Новый год. Так что не удивляйтесь. Ну и уже всеми любимый Курносик, Гринч и, конечно же, Дедушка Мороз, — написала Оксана Самойлова.

Поклонники Самойловой не оценили подобное представление. Многие признались, что не устроили бы для детей такого рода новогоднее шоу.

«Ну и сюрприз, конечно. Такое бы я не сделала точно, даже если было б много денег... Взрослому страшно. А что думать о ребенке тогда»; «Ерунда какая-то. И нет, я не завидую. Просто меня пугает, что детям в наше время Пеннивайз и прочие «ужасти» нравятся больше, чем старые и добрые персонажи»; «Просто пролистала. Ненавижу, когда детям прививают эти ценности со всякими чудищами, кровью, смертью», — отметили в комментариях.

Читайте также: Юлия Савичева устроила с мужем «битву салатов»