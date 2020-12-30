Юлия Савичева устроила с мужем «битву салатов»
Эстрадная певица Юлия Савичева устроила с мужем Александром Аршиновым «битву салатов». Об этом она рассказала подписчикам в преддверии Нового года.
Звезда заявила, что будет на праздники готовить самый обычный оливье, хотя ее супруг попросил селедку под шубой. Ее артистка дополнительно приготовит по семейному рецепту.
— Устроим с мужем битву салатов: оливье или селедка под шубой, — написала Савичева в Instagram.
Она также поинтересовалась у фанатов, какой салат им больше по душе. Фолловеры отвечали по-разному, часто отмечая, что любят оба салата одинаково сильно.
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