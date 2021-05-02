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Фасад доходного дома в Троицком переулке отреставрируют
Фото: Е. Самарина. mos.ru

Фасад доходного дома в Троицком переулке отреставрируют

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, 2-й Троицкий переулок, 6 Карта всех событий

Фасад исторического здания в Троицком переулке в Москве отреставрируют. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Здание расположено по адресу 2-й Троицкий переулок, дом 6. Четырехэтажный доходный дом был построен в 1915 году в псевдорусском стиле. В настоящее время здание является объектом культурного наследия.

Уточняется, что фасад дома будут ремонтировать в рамках региональной программы капитального ремонта. Специалисты организуют наружную водосточную систему и отремонтируют инженерные коммуникации. Кроме того, в порядок приведут внешнюю часть объекта, передает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что фасад старинного здания отремонтируют в Басманном районе Москвы.

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реставрацияБлагоустройствоархитектура и строительство
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