Более 80 столичных новостроек передали под заселение в рамках программы реновации

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Под заселение по программе реновации в Москве передано 85 новостроек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент в столице построено 112 новых домов по программе реновации. Их общая площадь составляет 1,3 миллиона квадратных метров.

— Почти 29 тысяч участников программы уже получили ключи от новых квартир, — отметил заммэра.

Из 248 старых домов в новостройки уже переехали 36,6 тысячи жильцов.

В настоящее время ведется строительство еще 175 объектов общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров. Еще 96 зданий находятся на этапе проектирования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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