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Сергей Собянин рассказал о развитии подземного и наземного метро Москвы
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин рассказал о развитии подземного и наземного метро Москвы

Анастасия Волоснова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии подземного и наземного метро Москвы. Об этом глава города рассказал в своем личном блоге в воскресенье, 2 мая.

Мэр напомнил, что ежегодно он проводит несколько больших встреч с жителями столицы. В 2020 году мероприятия были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса, но теперь их решили вновь проводить на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в городе.

На первую встречу с Сергее Собяниным пришли активисты Даниловского района, а также районов Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон.

В частности, глава города обсудил с москвичами строительство подземного метро. По словам Сергея Собянина, строительство Большой кольцевой линии метро также позволит развивать транспортную сеть столицы и строить новые радиальные направления.

— Ни одна встреча с людьми не обходится без разговора о строительстве метро. Потому что метро — это сердце Москвы. И чем крепче будет сердце, тем здоровее будет наш город, — написал мэра.

Он добавил, что в Москве также ведется строительство надземного метро. По словам Сергея Собянина, поездки на дачу станут более комфортными, быстрыми и дешевыми.

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МетроСергей Собянинстроительство
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