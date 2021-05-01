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Фасад старинного здания отремонтируют в Басманном районе Москвы
Фото: М. Денисова / mos.ru

Фасад старинного здания отремонтируют в Басманном районе Москвы

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, улица Покровка, 14/2 Карта всех событий

Фасад старинного дома отремонтируют в Центральном округе столицы по региональной программе капитального ремонта. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Трехэтажное здание 1780 года постройки возвели на территории усадьбы Т. Ф. Эминского. Автором проекта считается ученик московского архитектора Матвея Казакова. Дом расположен на улице Покровке, 14/2, строение 1, в Басманном районе.

Отмечается, что этот дом пережил пожар 1812 года без серьезного ущерба. Однако со временем с его фасада сняли все украшения.

Ранее сообщалось, что новый учебный корпус с пилястрами построят в столичном районе Хорошево-Мневники.

Читайте также: Реконструкцию фасада Дома полярников проведут в центре Москвы

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