Новый учебный корпус с пилястрами построят в столичном районе Хорошево-Мневники

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Генерала Глаголева, 5к3 Карта всех событий

Новый учебный корпус, рассчитанный на 400 мест для учеников 8-11-х классов, построят в Хорошево-Мневниках. Проект будущего здания уже одобрила Москомархитектура, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Объект площадью около 7,5 тысячи квадратных метров разместят по адресу улица Генерала Глаголева, владение 5, корпус 3. Здание будет состоять из нескольких частей разной этажности — от двух до четырех этажей. Их облицуют плиткой в серых тонах и украсят пилястрами.

Внутри оборудуют лабораторные, IT-полигон, библиотеку, спортивные и актовые залы. Территорию корпуса благоустроят и озеленят, приспособят для маломобильных граждан, добавили в пресс-службе Москомархитектуры.

Ранее шесть помещений под магазины и офисы выставили на торги в ЗелАО.

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