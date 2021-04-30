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Более триллиона рублей инвестируют в развитие территорий бывших промзон в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более триллиона рублей инвестируют в развитие территорий бывших промзон в Москве

Илья Ашуров

Город

В Москве на территории почти тридцати бывших промзон построят объекты социального назначения, для этого будут привлечены частные инвестиции. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, развитие новой инфраструктуры утвердили в рамках программы «Индустриальные кварталы». На сегодняшний день уже одобрены проекты развития 26 участков бывших промышленных районов. На их территории планируют построить социальные объекты разного назначения и необходимую для этого инфраструктуру.

— Планируемый объем частных инвестиций превышает один триллион рублей, а бюджетный эффект составит более 125 миллиардов рублей в год, — пояснил Ефимов.

Указанные проекты будут реализованы в течение 15 лет.

Ранее сообщалось, что власти Москвы построят более четырех миллионов «квадратов» в промзонах за год. Городские власти планируют ввести 71 объект общей площадью 4,1 миллиона квадратных метров, в том числе 1,8 миллиона «квадратов» жилья.

Читайте также: Строительные работы стартовали на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле»

промзонаинфраструктура городаВладимир Ефимов
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