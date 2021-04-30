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Шесть помещений под магазины и офисы выставили на торги в ЗелАО
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Шесть помещений под магазины и офисы выставили на торги в ЗелАО

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Зеленоград, улица 1 Мая, 5 Карта всех событий

Шесть нежилых помещений для офисов или магазинов сдадут в аренду на территории Зеленоградского административного округа (ЗелАО) столицы. Их уже выставили на торги, сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы.

Начальная цена годовой аренды варьируется от 52,2 тысячи до 4,3 миллиона рублей. Причем четыре помещения представители малого и среднего бизнеса могут снять на льготных условиях. Арендовать объекты предлагают на 10 лет.

Самый крупный лот площадью 1194,3 квадратных метра находится в Зеленограде на улице 1 Мая, 5. Сдаются в составе одного лота несколько помещений, расположенных в подвале, на первом, втором и третьем этажах. Стартовая цена годовой аренды — 4,3 миллиона рублей.

По словам главы департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, город в первом квартале нынешнего года сдал в аренду 153 нежилых помещения. Семь из них находятся на территории ЗелАО.

Ранее РЖД предоставили в аренду еще 27 участков в центре Москвы.

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