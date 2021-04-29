РЖД предоставили в аренду еще 27 участков в центре Москвы

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, 2-я Магистральная улица, вл7А Карта всех событий

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы одобрила предоставление ОАО «РЖД» 27 земельных участков в центре столицы. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Отмечается, что участки переданы для работ по реконструкции Малого кольца Московской железной дороги (МЖД) и развития инфраструктуры. Участок на Второй Магистральной улице, владение 7А, понадобился РЖД для электрификации ветви №24 Кутузово — Белорусский вокзал. Кроме того, участки в районе улиц Каланчевская, Новая Басманная и Казакова выделены в аренду сроком на год для дальнейших работ по реконструкции и развитию инфраструктуры на Курском направлении МЖД.

В настоящее время все вышеперечисленные участки участки свободны от застройки, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Станция для отправления туристических поездов может появиться в Москве