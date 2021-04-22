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Станция для отправления туристических поездов может появиться в Москве
Фото: АГН Москва

Станция для отправления туристических поездов может появиться в Москве

Юлия Павлушова

Город

Отдельную станцию для отправления круизных туристических поездов могут оборудовать в Москве. Об этом заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

По его словам, для повышения качества обслуживания железнодорожных туристов необходимо добавить новые сервисы для отправления и прибытия в столице.

— Мы сейчас думаем о массовом начале движения туристических поездов, вплоть до того, чтобы рассмотреть где-нибудь специальную станцию для отправления туристических поездов, — цитирует Дмитрия Пегова агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что с 1 мая жители столицы смогут совершить недельный железнодорожный круиз по маршруту Москва — Новороссийск — Кисловодск — Грозный — Дербент — Волгоград — Москва.

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