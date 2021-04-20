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Туристический поезд отправится из Москвы по местам боевой славы Брянской области
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Туристический поезд отправится из Москвы по местам боевой славы Брянской области

Юлия Павлушова

Транспорт

Туристический поезд № 925 отправится с Киевского вокзала Москвы по местам боевой славы Брянской области 30 апреля и 8 мая. Расписание составлено таким образом, чтобы ночью пассажиры находились в пути, а днем смогли осмотреть достопримечательности города, связанные с партизанским движением, сообщает пресс-служба РЖД.

9 мая туристы смогут принять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы.

Вагоны поезда оформят материалами, посвященными Великой Отечественной войне. Каждый из вагонов оснащен системами очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем.

Уточняется, что оформить проездные документы можно на железнодорожных кассах или в интернете. Стоимость одного билета — от 2596 рублей.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен протестирует обновление для поезда «Москва-2020».

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