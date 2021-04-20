Московский метрополитен протестирует обновление для поезда «Москва-2020»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Московский метрополитен совместно с компанией «ТМХ Инжиниринг» протестирует обновление для поезда «Москва-2020». Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Данные меры принимаются для того, чтобы состав стал еще тише при въезде и стоянке на станции. При въезде на станцию новая технология уменьшает интенсивность вытяжной вентиляции и восстанавливает ее, когда поезд заезжает в тоннель. Обновление сделает работу вентиляции тише и на самих станциях.

Таким образом, в поездах «Москва-2020» пассажиры смогут разговаривать шепотом и все равно услышат собеседника. Разницу можно будет почувствовать уже в мае.

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