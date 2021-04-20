Три станции метро построят на Ленинском проспекте к 2024 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ленинский проспект Карта всех событий

Станция «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, а также станции «Улица Новаторов» и «Улица Строителей» Троицкой линии будут построены до 2024 года. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, все станции будут расположены рядом с Ленинским проспектом. Станции «Улица Новаторов» (разместится на пересечении Ленинского проспекта с улицами Удальцова и Новаторов — прим. «ВМ») и «Новаторская» обеспечат пересадку с БКЛ на Троицкую линию. На их базе создадут транспортно-пересадочный узел. Станцию «Улица Строителей» возведут на пересечении Ленинского проспекта с одноименной улицей.

Строительство южного участка БКЛ завершат до конца 2021 года, а Троицкую линию до станции «Коммунарка» — в 2024 году, сообщает Интерфакс.

Напомним, Троицкая линия метро протяженностью почти 40 километров пройдет от Московского центрального кольца (МЦК) до Троицка. Планируется, что веткой ежедневно будут пользоваться около 100 тысяч человек. Общая протяженность БКЛ составит около 70 километров, здесь разместят 31 станцию. Прокладку линий столичной БКЛ завершили на 95 процентов.

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