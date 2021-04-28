Пять квартир выставили на торги на северо-западе Москвы

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Россия, Москва, бульвар Генерала Карбышева, 19к5 Карта всех событий

Пять квартир выставили на торги на северо-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления городским имуществом в среду, 28 апреля.

— Победителям торгов достанутся жилые объекты с начальной стартовой ценой от 2,1 миллиона рублей. Один объект расположен в районе Митино, остальные — в Хорошево-Мневниках, — рассказал заместитель руководителя ведомства Александр Окунев.

Четыре лота расположены по адресу бульвар Генерала Карбышева, дом 19, корпус 5. Их стоимость — от 2,1 миллиона до 2,4 миллиона рублей. Дом находится недалеко от станции метро «Октябрьское поле».

Еще один лот расположен на улице Митинская, дом 34, корпус 1. Рядом с ним находятся бульвар, магазины, лесопарк и торговый центр. Торги на него начнутся с семи миллионов рублей, площадь квартиры составляет 46,6 квадратных метра.

Заявки по всем объектам принимаются до 27 мая, торги же пройдут 2 июня, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что Москва сдаст в аренду четыре исторических здания на ВДНХ.

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