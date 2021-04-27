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Около 400 квартир реализовано на столичных торгах в первом квартале года
Фото: pixabay.com

Около 400 квартир реализовано на столичных торгах в первом квартале года

Анастасия Прохорова

Город

Около 400 квартир реализовано на столичных торгах за первый квартал 2021 года.

— Квартиры достаточно хорошо раскупаются, сегодня мы уже реализовали около 400 квартир с общей ценой порядка 4,5 миллиарда рублей, — заявил начальник отдела привлечения и сопровождения инвестиций Департамента Москвы по конкурентной политике Василий Калинкин.

Он отметил, что «Инвестиционный портал Москвы» — это единая точка, где можно получить нужную информацию обо всех объектах столицы, которые выставлены на торги.

— Перетерпев ряд изменений, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день сама единая площадка работает по принципам: доступность информации, многообразные предложения, простота участия, юридическая чистота сделки, — подчеркнул начальник отдела.

Калинкин подытожил, что органы исполнительной власти проводят большую работу, которая нацелена именно на постулаты, позволяющие выбрать имущество у города, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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торгиКвартирысделки с недвижимостью
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