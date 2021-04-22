Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Яузская улица, 5 Карта всех событий

Город выставил на торги помещение в особняке XIX века на Яузской улице. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь выставленного на торги подвального помещения составляет 192,2 квадратного метра. Сам особняк, который был построен в 1880 году, является объектом культурного наследия. Здание расположено по адресу Яузская улица, дом 5.

— Подвальное помещение расположено в здании в центре Москвы напротив высотки на Котельнической набережной и имеет выгодную цену с учетом предложенной площади почти 200 квадратных метров. Помещение находится в нежилом доме и имеет свободное назначение, поэтому будущий собственник сможет открыть здесь офис, магазин или кафе, — отметил Владимир Ефимов.

По его словам, в здании есть все необходимые коммуникации. При этом работы, которые захочет провести будущий владелец помещения, будут проходить под контролем Мосгорнаследия.

Среди бизнесменов пользуются популярностью помещения в аренду в центре города, уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. С начала 2021 года столичные предприниматели выкупили у города 17 нежилых помещений в центре Москвы.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 7 мая, торги пройдут 18 мая в онлайн-формате, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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