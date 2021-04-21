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Наивысший объем ипотек за первый квартал 2021 года зафиксировали в Москве
Фото: Moscow-live

Наивысший объем ипотек за первый квартал 2021 года зафиксировали в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Более 26 тысяч договоров ипотечного жилищного кредитования зарегистрировали в первом квартале 2021 года в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

В марте 2021 года в столице оформили 11 404 договора, что на 24 процента больше, чем в феврале, когда зарегистрировали 9182 договора. Уточняется, что мартовский показатель является наивысшим за прошедшие годы.

Всего за первый квартал 2021 года жители столицы оформили 26 534 ипотечных договора, что на семь процентов больше, чем в 2020 году.

— В прошлом году достигнуть сопоставимого месячного объема удалось лишь к октябрю. Кроме того, максимальным стало и число оформленных москвичами ипотек в первом квартале. Если смотреть на общий объем сделок (55 890), включая не только жилой фонд, но и нежилой, то он распределился в соизмеримых долях: жилье (26,5 тысячи) и нежилые помещения (29,4 тысячи), — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

По его словам, на рынке нет предпосылок к снижению активности, а москвичи продолжают воспринимать покупку квартиры в Москве как вариант инвестирования.

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