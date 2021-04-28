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Москва сдаст в аренду четыре исторических здания на ВДНХ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва сдаст в аренду четыре исторических здания на ВДНХ

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Четыре исторических здания на ВДНХ сдадут в аренду для образовательных проектов. Об этом рассказали в среду, 28 апреля, в пресс-службе ВДНХ.

На торги будут выставлены строения № 74, 313, 323, 330. Новые владельцы смогут открыть в зданиях пространства для образования, творческие мастерские и аналогичные проекты.

Помещения расположено в кластере среди других образовательных объектов, где регулярно проводят мастер-классы, лекции и фестивали. В частности, в районе работает «Техноград», «Дом ремесел», «Городская ферма».

— Эти здания были частью экспозиции «Новое в деревне», которая представляла собой образцовый комплекс для разнообразных нужд колхозов. Теперь ВДНХ, как собственник объектов, готова предоставить эти строения для ведения образовательной деятельности, — говорится в сообщении.

Уточняется, что объекты были построены в период с 1939 года по 1950-е года. Город отремонтировал кровлю и фасад зданий, однако косметический ремонт будут выполнять арендаторы, пишет Интерфакс.

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