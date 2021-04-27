Прокат велосипедов и самокатов открылся на территории ВДНХ

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Жители и гости столицы во время посещения ВДНХ могут воспользоваться услугой проката спортивного инвентаря. Для них доступны 500 велосипедов, 200 двух- и четырехместных веломобилей, 100 самокатов,а также 405 электросамокатов и шесть экотакси.

Начавшийся велосезон продлится на главной выставке страны до октября.

Уточняется, что с 15 апреля здесь заработали еще два пункта проката, которые разместились у павильонов № 44 «Кролиководство» и № 8 «Юные натуралисты». Кроме самокатов и велосипедов в них можно взять напрокат двух- и четырехместные веломобили, которые популярны у пар и семей с детьми.

Кроме того, арендовать самокаты и велосипеды для взрослых и детей можно неподалеку от арки главного входа — на северной и южной петлях кольцевой дороги. Все пункты проката расположены возле прогулочных дорожек и работают каждый день с 10:00 до 22:00.

Для аренды спортинвентаря необходимо иметь удостоверяющий личность документ, кроме паспорта, или оставить залог. Льготные категории граждан могут воспользоваться скидками до 50 процентов.

Помимо этого, на ВДНХ круглосуточно работают 27 станций-парковок с электросамокатами. В начале мая здесь появятся еще 24 парковочные станции, каждая из которых вместит по 10 электросамокатов.

Желающим воспользоваться прокатом нужно установить на телефон специальное приложение, зарегистрироваться в нем и отсканировать QR-код, который можно найти на руле электросамоката, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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