Экотропа со смотровыми площадками появится в пойме реки Чермянки

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

В рамках реализации масштабного проекта «Парк Яуза» будет создана экотропа общей протяженностью около четырех километров. Подробности во вторник, 27 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в настоящее время продолжаются работы по инженерной подготовке к благоустройству территории в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы, где появится самый длинный экологический парк в Европе.

— На участке от проезда Дежнева до улицы Молодцова река протекает около жилой застройки районов Отрадное и Южное Медведково, но не везде есть возможность подойти к воде или перейти на другую сторону, — рассказал Петр Бирюков. — Поэтому было принято решение сделать экотропу на сваях, которая будет проходить вдоль всего участка и обеспечит связь между двумя районами.

Заммэра сообщил, что сейчас завершаются работы по устройству свайного основания.

— Ведется монтаж винтовых свай, параллельно с помощью металлокаркаса формируется конструктив экотропы, — пояснил Петр Бирюков. — Затем конструкцию обошьют досками из древесины хвойных пород и установят поручни. Устройство экомаршрута на свайном основании позволяет обойтись без разрытий, земля под ним остается почти нетронутой.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что экомаршрут будет проходить по обоим берегам реки Чермянки, для перехода с одной стороны на другую оборудуют восемь мостиков.

С дорожками парка экотропу свяжут с помощью девяти спусков-подъемов. В структуру пешеходного маршрута будут интегрированы семь смотровых площадок разных размеров: от 40 до 380 квадратных метров. Часть из них оборудуют навесами-павильонами.

На всем протяжении прогулочного маршрута планируется установить лавочки, урны, информационные таблички с описанием животных, которые обитают на территории. Вдоль экотропы высадят поляны-цветники с краснокнижными растениями.

Завершить работы планируется к сентябрю текущего года.

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