Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды с помощью нового сервиса

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Сервис, который позволяет узнать график отключения горячей воды, заработал в Москве. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства в понедельник, 26 апреля.

— Информационный сервис сделан максимально удобным для пользователей. Чтобы узнать дату и сроки работ, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке, после чего будет предоставлена информация о датах начала и завершения работ, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

График можно узнать на сайтах moek.ru, online.moek.ru, на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

Отключения горячей воды начнутся с 11 мая, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось о том, что горячую воду отключат в Москве в этом году не более чем на десять дней.

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