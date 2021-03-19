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Горячую воду отключат в Москве в 2021 году не более чем на десять дней
Фото: Анна Быкова

Горячую воду отключат в Москве в 2021 году не более чем на десять дней

Иван Юминов

Город

Плановое отключение горячей воды в столице продлится не более десяти дней. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в пятницу, 19 марта.

— Подготовка идет намного раньше того, когда закончится зима. Мероприятия связаны с опрессовкой наших инженерных теплосистем. И эта работа усиленно начнется, как только мы остановим подачу теплоносителя. А это будет тогда, когда температура наружного воздуха в течение пяти дней будет выше плюс 8 градусов, — сообщил заммэра.

После этого начнется подготовка жилого фонда, объектов социальной сферы и промышленности, в том числе примерно 200 объектов теплогенерации. В столице находится около 73 тысяч зданий, которые получают тепло. Их все необходимо подготовить, заявил Петр Бирюков в эфире «России 24».

Читайте также: Петр Бирюков: Около 2000 домов включены в столичную программу капремонта в 2021 году

Петр Бирюковподача тепла и горячей водыМосква
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