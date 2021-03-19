Петр Бирюков: Около 2000 домов включены в столичную программу капремонта в 2021 году

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Примерно две тысячи московских домов включены в программу капитального ремонта в 2021 году. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

— Около 2 тысяч домов включены у нас в программу капитального ремонта текущего года. И достаточно большое количество ремонтников работает в жилом фонде, — рассказал Бирюков.

Также он уточнил, что при ремонте жилья в летний пик будет работать примерно 40 тысяч человек.

По словам заммэра, в программе всего находятся 28 тысяч многоквартирных домов. Бирюков отметил, что ремонт жилого фонда в столице проходит круглый год, пишет «Москва 24».

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