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Новогодние световые украшения останутся на улицах и площадях Москвы до 1 апреля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Новогодние световые украшения останутся на улицах и площадях Москвы до 1 апреля

Василиса Чернявская 

Город

Новогодние световые конструкции будут работать на столичных улицах и площадях до 1 апреля. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 13 марта.

— Обычно световые украшения оставляем до марта, так как зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы, — отметил Петр Бирюков.

Он также напомнил, что после окончания новогодних праздников со столичных улиц и площадей убрали около тысячи новогодних елей и часть объемных декоративных конструкций. Оставшиеся световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях начнут демонтировать после 1 апреля.

Кроме того, глава комплекса городского хозяйства рассказал, что после демонтажа украшения доставят на специализированные склады, где они будутхраниться до следующих праздников.

— Специалисты проведут их осмотр, очистку и при необходимости ремонт, ведь все декоративные конструкции в столице используются повторно, — подчеркнул Петр Бирюков.

Он добавил, что в этом году в новогодние праздники Москву украшали около четырех тысяч различных декоративных конструкций.

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Петр БирюковукрашенияМосква
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