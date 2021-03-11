«Будет перекрыта задвижка»: синоптик рассказал о погоде в Москве в конце недели

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Медленное потепление ожидается в столице. Об этом в четверг, 11 марта, корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, для потока арктических воздушных масс будет «перекрыта задвижка» на территорию Москвы и Московской области. Направления изменятся с северных на юго-западные.

— В четверг, 11 марта, никаких осадков и ясное небо. Мороз к вечеру отступит до минус 6–8 градусов. Такие температуры больше соответствуют январю, но процесс потепления запущен, — пояснил синоптик.

По словам Тишковца, в ночь на пятницу, 12 марта, сохранится малооблачная погода при температуре минус 15–17 градусов. Во второй половине дня североатлантический циклон принесет небольшой снег и поземку. Температура повысится до минус 4–6 градусов.

Метеоролог пообещал в ночь на субботу минус 6–8 градусов мороза. В первый выходной день, 13 марта, температура устремится к нулевой отметке. Снег будет рыхлый. Температура воздуха составит от минус трех до нуля. По мнению Тишковца, наступят комфортные условия для любителей зимних видов спорта.

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