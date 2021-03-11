Синоптик рассказал о погоде «миллион на миллион» в Москве

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Солнечная погода без осадков ждет жителей столицы в четверг, 11 марта. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Погода миллион на миллион, малооблачная, никаких осадков. Есть одно хорошее изменение — ветра свернут с северных румбов на юго-западные и по скорости будут минимальные. Так что из двух факторов, которые определяют аномальный мороз, один фактор прекращает существовать, — заявил синоптик.

По его словам, остается радиационное выхолаживание. Оно больше всего относится к ночному времени. Днем же мартовское солнце будет немного согревать. Тишковец подчеркнул, что 11 марта столбик термометра задержится на отметке минус 6–8 градусов в столице, а в Подмосковье — минус 5–10.

Синоптик добавил, что такая температура по-прежнему остается на 8–9 градусов ниже мартовской нормы. Она соответствует климатическим показателям января. Ветер в столице сохранится юго-западный — до шести метров в секунду. Атмосферное давление падает, к вечеру 11 марта оно составит 755 миллиметров ртутного столба, что также будет выше нормы, передает РИА Новости.

Ранее «желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 пятницы, 12 марта.

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