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Синоптик сообщил о резком потеплении в Москве на 20-25 градусов
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Синоптик сообщил о резком потеплении в Москве на 20-25 градусов

Юлия Курганова

Город

Температура воздуха в Москве в субботу, 13 марта, повысится на 20-25 градусов по сравнению с четвергом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Будет очень сильное повышение температуры. В субботу днем температура будет уже около ноля градусов, то есть на 20-25 градусов температура повысится за двое суток, с четверга, — рассказал он.

Синоптик отметил, что в дальнейшем постепенного потепления не стоит ожидать, будут колебания температуры.

По данным Гидрометцентра, в четверг, 11 марта, днем в Москве ожидается минус 6-8 градусов, в пятницу, 12 марта, — 7-5 градусов мороза, в субботу, 13 марта, — от минус 1 градуса до плюс 1 градуса, в воскресенье, 14 марта, воздух прогреется до 4 градусов тепла, передает ТАСС.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до 12 марта

потеплениеРоман ВильфандМосква
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