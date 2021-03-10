Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до 12 марта
/ Фото: «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до 12 марта

Юлия Ямпольская

Город

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе из-за гололедицы. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 11:00 пятницы, 12 марта.

Ранее жителей столицы предупредили о приближении гигантского «барического купола». В Москве усилится северо-восточный ветер, что сделает мороз еще крепче.

Кроме того, синоптики рассказали, когда в Москву придет весна.

Читайте также: Метеорологические качели: какой будет погода в Москве в апреле

гололедица«Желтый» уровень опасностиМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто угрожает Гарри и Меган

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый «Таинственный остров» в столице

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

И пусть весь мир пожалеет русскую женщину

Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Все мнения
О проекте