«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до 12 марта
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе из-за гололедицы. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Гидрометцентре России.
Уточняется, что предупреждение будет действовать до 11:00 пятницы, 12 марта.
Ранее жителей столицы предупредили о приближении гигантского «барического купола». В Москве усилится северо-восточный ветер, что сделает мороз еще крепче.
Кроме того, синоптики рассказали, когда в Москву придет весна.
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