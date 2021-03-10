«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до 12 марта

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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе из-за гололедицы. Об этом в среду, 10 марта, сообщили в Гидрометцентре России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 11:00 пятницы, 12 марта.

Ранее жителей столицы предупредили о приближении гигантского «барического купола». В Москве усилится северо-восточный ветер, что сделает мороз еще крепче.

Кроме того, синоптики рассказали, когда в Москву придет весна.

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