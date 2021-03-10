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Жителей столицы предупредили о приближении гигантского «барического купола»
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Жителей столицы предупредили о приближении гигантского «барического купола»

Юлия Ямпольская

Город

Столица окажется в эпицентре «барического купола» в ближайшие дни. Об этом в среду, 10 марта, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в городе ожидаются аномальные морозы. Кроме того, в Москве усилится северо-восточный ветер, что сделает мороз еще крепче.

— Мы окажемся в эпицентре гигантского барического высотного купола, который принесет малооблачную и очень тихую погоду, — цитирует специалисты радио Sputnik.

Так, в четверг столбик термометра в столице ночью опустится до 23 градусов ниже нуля, по области — до 25 градусов мороза. В дневное время воздух в Москве прогреется до минус 13 градусов, в Подмосковье температура составит 15 градусов ниже нуля.

С наступлением выходных морозы начнут отступать. Вместо антициклона придет теплый северо-западный «циклонический паук», уточнил эксперт. В это время температура воздуха поднимется, начнутся снегопады, ледяной дождь и гололед. На следующей неделе температура вернется в норму.

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