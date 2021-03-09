Метеорологические качели: какой будет погода в Москве в апреле

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Непродолжительное потепление в начале весны сменилось небольшими, но ощутимыми морозами. Центр «Фобос» предупредил москвичей, что переходить на весеннее пальто пока рано, однако чрезмерного ухода в минус не ожидается. Когда погодный маятник перестанет раскачиваться, какой будет весна в столице и при чем здесь глобальное потепление, разбирался корреспондент «Вечерней Москвы».

Традиционно март в столичном регионе считается переходным месяцем. По календарю он уже относится к весне, но погода при этом ведет себя по-зимнему. Сначала Москву накрыло потепление, а после, в праздники, вернулись морозы. По словам главного специалиста Гидрометеорологического бюро Москвы и области Татьяны Поздняковой, такие «метеорологические качели» обычное дело.

— Сильных морозов до конца месяца не будет. А те перепады температуры, которые прошли в марте, не относятся к экстремальным проявлениям погоды. Для столичного региона такая смена сезонов вполне характерна. Климатически у нас весна приходит обычно в районе 27 марта, — рассказала Татьяна Позднякова. Еще на погоду в начале весны влияет изменившееся направление движения циклонов. Если раньше они приходили преимущественно с запада или востока, то сейчас чаще всего их ожидают с севера или юга.

— За последние десять лет мы наблюдаем ярко выраженное преобладание меридиональных погодных процессов. То есть движение циклонов вдоль меридианов нашей планеты. Например, с севера на юг. Они отличаются повышенной устойчивостью. Как в 2010 году, когда Москва была долгое время под влиянием теплого шлейфа. Вспомните то жаркое лето. Не исключено, что если атмосферное давление будет повышенным и меридиональные процессы в атмосфере сохранятся, то апрель будет теплее нормы на несколько градусов. Будем надеяться на силу южного ветра. Пока точно спрогнозировать эти явления нельзя, — добавила Татьяна Позднякова.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

При этом полностью избавиться от снежного покрова столица не сможет до первой половины апреля. Такого мнения придерживается научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он рассказал, что таяние снега происходит неравномерно. В городе оно протекает заметно быстрее из-за влияния человека. В лесах и пригороде снежный покров держится дольше. Но еще стоит учитывать, что лежит «белое покрывало» слоями. Новый, пушистый снег тает гораздо быстрее, чем старый, более плотный и слежавшийся.

— Может показаться, что вот-вот все растает. Но это не так. Для того чтобы снежный покров полностью исчез, необходимы обильные дожди и устоявшаяся теплая погода. Воздух должен стабильно прогреваться до примерно плюс восьми градусов, — поделился Роман Вильфанд.

По данным центра «Фобос», первая половина апреля будет теплее нормальных значений примерно на 1–1,5 градуса. Затем тенденция изменится. Вторая половина месяца ожидается более холодной. Также примерно на один градус. Климатическая норма среднемесячной температуры при этом составляет плюс 6,9 градуса. Противоположная тенденция прослеживается в прогнозе осадков. Мокрого снега и дождей в первой половине месяца будет незначительно меньше нормы, которая составляет 37 миллиметров. А вторая часть апреля будет более щедра на осадки.

— В целом можно сказать, что нас ждет очень близкий к нормальным показателям месяц. Не предвидится никаких аномалий. Сначала погода будет находиться под влиянием антициклонов. Это всегда приводит к повышению температуры и уменьшению осадков. Затем придут циклоны, что принесет обратный эффект. Понижение температуры и увеличение количества дождей, — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Ответная реакция организма

Главным трендом зимы и марта стала частая и резкая смена погодных условий. Из-за скачков температуры воздуха и изменений показателей атмосферного давления сильно пострадали метеочувствительные люди. К сожалению, есть основания предполагать, что тенденция к частой перемене погоды продолжится и в апреле.

— Метеочувствительным людям стоит внимательно отнестись к своему здоровью. К тому же сейчас регистрируется увеличение солнечной активности. Это ведет к учащению электромагнитных бурь и увеличению их мощности. Они также негативно влияют на самочувствие людей, — дополнил Михаил Леус.

По его словам, стоит учитывать, что прогнозы, сделанные заблаговременно, обычно реализуются с вероятностью в 55–60 процентов.

Во время резких перепадов атмосферного давления людям с хроническими заболеваниями следует тщательно соблюдать все назначения лечащего врача. Таким советом поделился терапевт Андрей Звонков. Он добавил, что такие погодные явления влияют на свертываемость крови, артериальное давление, состояние сосудов и увеличивают нагрузку на сердце.

— Внимательнее нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сюда входит ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь. Если вы заметили уже сейчас, что препараты, выписанные врачом, стали оказывать не такой эффект, как раньше, то надо скорректировать терапию. Но делать это нужно только под контролем специалиста. Врач изменит вам дозировку лекарств или выпишет новые, — рассказал Андрей Звонков.

Еще он посоветовал свести к минимуму психологический фактор. По его мнению, люди, узнав о приближении «барической пилы», могут зациклиться на этом. Лучше занять себя работой или хобби. Это поможет организму лучше перенести перепады атмосферного давления.

Дачный сезон

Май в Москве ожидается близким к своим нормальным значением. В целом для него характерны среднемесячная температура +13,6 градуса и количество осадков в размере 61 миллиметра.

— Пока до этого месяца слишком далеко. Мы можем говорить лишь об отклонениях от нормы по тем данным, что имеем на сегодняшний день. В целом ожидается, что май будет теплым. Температура воздуха будет на один-два градуса выше климатической нормы. Но вот обильных осадков ждать не стоит. Этот показатель, скорее всего, будет на 10–15 миллиметров меньше, — заключил Михаил Леус.

Фото: Екатерина Якель /Вечерняя Москва

Его коллега из центра «Фобос» Евгений Тишковец считает, что в начале месяца, то есть в течение длинных выходных в честь Дня труда, погода будет комфортной. Будет тепло и без обильных осадков. Дачники смогут смело приступить к полевым работам.

Более полная картина появится уже в апреле, примерно за десять дней до праздника синоптики получат все необходимые данные для точного прогноза.

Синоптики пока не могут с уверенностью сказать, каким будет лето в 2021 году. Слишком мало данных. Однако есть другие методы, позволяющие предположить, какой характер будет у погоды в летнее время.

По мнению начальника отдела метеорологии и климата Московского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николая Терешонка, летний сезон с июня по август 2021 года вполне может быть теплее обычного.

— Можно рассмотреть ритмику метеорологических наблюдений и их динамику. Похоже, что лето 2021 года будет жарким. Потому что до этого по московским нормам два года подряд был холодный сезон. Средняя температура была ниже нормы. Обычно показатели чередуются. Если в один год было холодное лето, то на следующий — теплое. Иногда в редких случаях бывает, что два года подряд сохраняется тенденция. Но потом показатели все равно возвращаются к норме. Однако полностью полагаться на предположения при планировании своего летнего времяпрепровождения нельзя. Погода вполне может преподнести сюрпризы, — пояснил Николай Терешонок.

Глобальный перегрев

Климат в Москве изменился значительно за последнюю сотню лет. В среднем на 3,5–4 градуса среднегодовая температура стала выше. Это если рассмотреть все данные о метеонаблюдениях с 1879 года. Такие месяцы, как март, стали теплее на 6 градусов. Изменилась продолжительность сезонов. Зимний период сократился, а летний, напротив, увеличился. Средний объем осадков за год увеличился на 235 миллиметров. Это почти на 25 процентов выше старых значений.

— Интересно, что в среднем высота снежного покрова уменьшилась. Примерно на четыре сантиметра. Однако такой показатель, как прирост снега, увеличился. Он стал больше на 12 сантиметров. Это говорит о том, что осадков в зимнее время стало больше. Причина в том, что сократился контраст температур между Северным и Южным полюсами. К тому же затормозился западный перенос воздушных масс, — рассказал Николай Терешонок.

Он добавил, что собранные данные подтверждают выводы ученых о глобальном потеплении. Из-за парниковых газов среднегодовая температура по всему миру выросла уже примерно на 1,5 градуса. Поэтому производственные компании следят за количеством вредных выбросов в атмосферу. А власти развивают, например, более экологичные виды общественного транспорта. В Москве это электробусы и метро.

Своими руками

Помочь решению проблемы глобального изменения климата могут и обычные москвичи. В столице с 2013 года действует движение «МосЭко». Волонтеры учат правилам разумного потребления и принимают сырье для вторичного использования.

— В первую очередь нужно адаптировать жизнь в городах. Они более загазованные, и в них всегда жарче. Чтобы сократить выбросы в атмосферу, необходимо следовать правилам раздельного сбора отходов. Потому что производство из вторсырья более экологично, чем традиционное. Еще стоит отказаться от одноразовой посуды. Она тоже приносит много вреда, — рассказал координатор волонтерского проекта «МосЭко» Михаил Антонов.

Он добавил, что еще одно направление добровольческой деятельности сильно помогает смягчить глобальные изменения климата — высадка деревьев в лесах. Одна из крупнейших организаций, которая занимается этим, — «Рус климатфонд». Одно дерево может поглотить в среднем за год до 22 килограммов углекислого газа. Поэтому сохранение зеленых насаждений как в черте городов, так и за их пределами поможет сократить объемы парниковых газов в атмосфере. Важной частью волонтерской деятельности остается просвещение жителей. Чем больше людей будет знать о глобальных проблемах в изменении климата, тем сильнее будет положительный эффект.

Например, ряд авиакомпаний уже сегодня предлагают пассажирам пожертвовать средства в экологические фонды. Размер взноса рассчитывается на основе выбросов парниковых газов, которые возникают во время полета самолета. Это называется компенсацией «углеродного следа».

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕКОРДЫ

— В Москве 23 февраля 2021 года стало самым холодным за последние 65 лет. Столбики термометров опустились до значения минус 24,1 градуса.

— Еще один рекорд был установлен 25 января 2021 года. Этот день стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, то есть почти за 140 лет. Воздух прогрелся до температуры плюс 3,8 градуса. Этот показатель превышает климатическую норму на 12 градусов.

ФАКТЫ

Фото: pixabay.com

— С 2021 года все метеорологические службы мира вносят изменения в свои расчеты. Раньше погодные показания специалисты сравнивали с климатическими нормами, полученными в период с 1961 по 1990 год. Теперь синоптики смогут ориентироваться на более свежие показания. Климатические нормы температуры рассчитают, опираясь на данные с 1991 по 2020 год. Необходимость перемен продиктована глобальными изменениями климата.

— Среднегодовая температура в Москве за всю историю метеонаблюдений выросла на 3,5–4 градуса. Средняя температура в марте повысилась на 6 градусов. В январе — на 2 градуса.

— Межправительственная группа экспертов по изменению климата пришла к выводу о неизбежности глобального потепления. Руководит работой коллектива научное бюро из 34 человек, в том числе и представитель России.

— Росгидромет связывает рост числа опасных гидрометеорологических явлений с глобальным потеплением. Таких событий в 90-е фиксировалось не более 200. Начиная с 2007 года число опасных погодных явлений выросло до почти 400 в год. Речь идет о тех ситуациях, когда природные катаклизмы причиняют вред людям.

— Оранжевые жабы стали первыми животными, которые вымерли из-за глобального потепления.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Николай Дронин, заведующий лабораторией техногенных изменений природной среды МГУ имени М, В. Ломоносова:

— В Москве мы уже видим яркий пример глобального изменения климата. Это характер осадков. В целом количество дождей увеличилось. Но они стали более интенсивными и менее продолжительными.

Отсюда и затопления дорог, и другие неприятные последствия. Ведь канализационная система рассчитана на осадки, характерные для прошлых климатических норм, данные для которых собирались с 60-х по 90-е годы.

Александр Кислов, доктор географических наук:

— В России к проблеме глобального изменения климата относятся серьезно. Есть целая доктрина, посвященная этой теме. Она была принята еще президентом Дмитрием Медведевым. Кроме того, в одном из постановлений правительства страны в декабре 2020 года звучали тезисы о необходимости усилить контроль за соблюдением различных соглашений и нормативов, касающихся сохранения климата.

Дмитрий Левашов, член совета союза «За химическую безопасность»:

— К сожалению, объемы выбросов вредных веществ в атмосферу по-прежнему высоки. И это пагубно отражается на климатической ситуации. Да, крупные промышленные производства постоянно модернизируют свои площадки. Устанавливается газоулавливающее оборудование, пылевые фильтры и так далее. Но темпы этой модернизации значительно снизились после кризисов 2014 и 2018 годов.

Наталья Рязанова, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО:

— Я придерживаюсь непопулярной точки зрения на вопросы глобального изменения климата. Выбросы парниковых газов от действующих вулканов на нашей планете во много раз превосходят то влияние, которое оказывает человек. Существующая глобальная климатическая система вполне способна справиться с действиями человека. Они не могут ей навредить.

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