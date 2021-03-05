Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Росприроднадзор предложил создать экорейтинг предприятий
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Росприроднадзор предложил создать экорейтинг предприятий

Юлия Ямпольская

Экология

Росприроднадзор предложил создать в России экорейтинг предприятий. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

Она отметила, что так власти и граждане поймут, кто и как оказывает влияние на загрязнение окружающей среды. По ее словам, в открытом доступе будут находиться данные предприятий о соблюдении экологических требований.

— Промышленность медленно, но привыкает к постоянному присутствию государства и общественности в своей жизни, — цитирует Радионову «Российская газета».

Несмотря на то, что часто главным источником загрязнения атмосферы является промышленность, в некоторых случаях внушительный вклад в ухудшение экологии вносят транспорт или отапливаемые углем дома.

Читайте также: Москвичи отправили на переработку более 44,5 тысячи новогодних деревьев в 2021 году

ЭкологияРосприроднадзоррейтинг
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Все мнения
О проекте