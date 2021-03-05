Росприроднадзор предложил создать экорейтинг предприятий

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Росприроднадзор предложил создать в России экорейтинг предприятий. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

Она отметила, что так власти и граждане поймут, кто и как оказывает влияние на загрязнение окружающей среды. По ее словам, в открытом доступе будут находиться данные предприятий о соблюдении экологических требований.

— Промышленность медленно, но привыкает к постоянному присутствию государства и общественности в своей жизни, — цитирует Радионову «Российская газета».

Несмотря на то, что часто главным источником загрязнения атмосферы является промышленность, в некоторых случаях внушительный вклад в ухудшение экологии вносят транспорт или отапливаемые углем дома.

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