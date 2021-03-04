Москвичи отправили на переработку более 44,5 тысячи новогодних деревьев в 2021 году

Фото: mos.ru / М. Денисова

С начала 2021 года в Москве на переработку сдали более 44,5 тысячи новогодних деревьев: елей, пихт и сосен. Утилизация происходила в рамках акции «Елочный круговорот — 2021». Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Отданные на переработку деревья перерабатываются в щепку, которую после используют для городских нужд. Из собранных в период с 2 января по 20 февраля деревьев сделали 180 кубометров щепы. Она будет покрывать дорожки в парках, экологические тропы и пол в вольерных комплексах.

Сдать дерево можно, не покидая свой район. В Москве для этих целей открыты 549 пунктов приема деревьев, в Подмосковье работает еще один пункт. Уточняется, что среди всех пунктов 112 точек выбрали жители столицы через проект «Активный гражданин».

— «Елочный круговорот» проводится с 2016 года. Главная цель этой акции — не только забота о чистоте и экологии, но и формирование привычки у горожан ответственно подходить к раздельному сбору отходов. Москвичи традиционно поддерживают эту работу и помогают городу, — пояснили в ведомстве.

Более семи тысяч деревьев сдали на переработку жители ЮАО, более шести тысяч деревьев — жители САО и почти шесть тысяч деревьев — жители ЮЗАО, сообщает официальный сайт мэра столицы.

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