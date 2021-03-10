Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Весна придет в столицу после Масленицы. Об этом в среду, 10 марта, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он также отметил, что волны холода еще возможны. Кроме того, теплая погода будет наступать по весеннему графику. По словам специалиста, ближе к выходных к Москве приблизится мощный североатлантический циклон, передает РИА Новости.

Ранее он предупредил жителей столицы о приближении гигантского «барического купола».

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