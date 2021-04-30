Реконструкцию фасада Дома полярников проведут в центре Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Никитский бульвар, 9 Карта всех событий

Реконструкцию фасада Дома полярников 1901 года постройки проведут в столице в нынешнем году. Работы пройдут по региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Здание, расположенное на Никитском бульваре, 9, перестраивали в 1936–1937 годах по заказу Главсевморпути в стиле сталинского неоренессанса. У дома широкий карниз и практически симметричный фасад.

Изначально сюда заселяли семьи исследователей и покорителей Арктики. В разные годы здесь проживали семь героев Советского Союза, в том числе летчик Анатолий Ляпидевский, получивший первым эту награду.

Уточняется, что в программу капитального ремонта в столице вошли свыше 350 домов-памятников.

Ранее сообщалось, что новый учебный корпус с пилястрами построят в столичном районе Хорошево-Мневники.

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