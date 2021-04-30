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Более 500 москвичей переедут в новый дом в Измайловском проезде по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более 500 москвичей переедут в новый дом в Измайловском проезде по реновации

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Измайловский проезд, 5А Карта всех событий

Новое жилье получат 513 участников программы реновации в Восточном административном округе Москвы. Осмотреть квартиры и начать подготовку к переезду они смогут уже после майских праздников, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что расселяемые дома в ВАО находятся по адресам ул. Никитинская, д. 5, ул. 3-я Прядильная, д. 14, корп. 2, и д. 14, корп. 3, а также ул. 2-я Прядильная, д. 3, корп. 2.

Уточняется, что квартиры для участников программы находятся в новостройке в Измайловском проезде, 5а. Дом площадью 54,1 тысячи квадратных метров рассчитан на 870 квартир. Отделку помещений провели по стандартам реновации.

В пресс-службе департамента добавили, что в Измайлове переселят жителей 59 домов.

Ранее сообщалось, что первый дом по реновации в Головинском районе поставили на кадастровый учет.

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