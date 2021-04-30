Андрей Воробьев рассказал о программе реновации в Московской области

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Вопросы с ветхим жильем в Московской области будут решены благодаря программе реновации. Этот процесс будет полностью открытым, в нем безусловно будут принимать участие местные жители, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Глава области напомнил, что реновация зародилась в Москве. Многие горожане становятся в очередь, чтобы попасть в программу.

— Я считаю, главное, чтобы было доверие. И мне нечего скрывать. На данный момент жилищный фонд вызывает беспокойство. В некоторых городах даже далеко до пятиэтажек, которые сносят в Москве. У нас есть бараки и дома, в которых люди не должны жить в XXI веке, — подчеркнул Андрей Воробьев.

На вопрос о том, могут ли власти Подмосковья дать гарантию, что новое жилье, куда переселят граждан, будет не хуже нынешнего, глава региона подчеркнул: задача областного правительства — обеспечить человеку перемены к лучшему, отмечает телеканал 360. По его словам, в первую очередь с жителями будут обсуждать выбор места для нового дома, в этом вопросе должны быть учтены все нюансы.

Читайте также: Два новых дома по реновации на севере Москвы передали под заселение