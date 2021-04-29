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Два новых дома по реновации на севере Москвы передали под заселение
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Два новых дома по реновации на севере Москвы передали под заселение

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Ангарская улица, 33АКарта всех событий

На севере Москвы под заселение передали два новых дома, построенных по программе реновации. Это позволит переселить свыше 600 человек, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в четверг, 29 апреля.

— Новые дома располагаются в Тимирязевском районе и Западном Дегунине. Под заселение переданы дом № 33а на Ангарской улице и дом № 55 на Дмитровском шоссе. Сюда смогут переехать около 610 человек, — сказал глава департамента.

Сергей Левкин отметил, что в Тимирязевском районе в рамках программы будут переселены 44 жилых дома, из которых один будет реконструирован.

Программа реновации жилья в столице была утверждена в августе 2017 года. В ней поучаствует около одного миллиона человек. Программа предусматривает расселение 5175 домов.

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жилье в МосквереновацияСергей Левкин
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