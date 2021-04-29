Второй дом по реновации в столичном районе Перово поставили на кадастровый учет

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Россия, Москва, улица Плеханова, 18 Карта всех событий

Второй дом по программе реновации в Перове поставили на кадастровый учет в 2021 году. Об этом рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по столице.

Здание общей площадью более 21,3 тысячи квадратных метров расположено по адресу улица Плеханова, дом 18. Новостройка рассчитана на 192 квартиры. Уточняется, что во второй декаде апреля было зарегистрировано право собственности на первую квартиру в новом доме.

— С начала апреля столичным Росреестром были приняты решения по присвоению кадастровых номеров и регистрации права в отношении домов, построенных в шести округах столицы. Для Восточного округа новостройка на улице Плеханова стала одиннадцатой с начала реализации программы реновации в Москве и второй в районе Перово, — отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

На востоке Москвы на кадастровый учет поставили жилье общей площадью более 270 тысяч квадратных метров, что является одним из наибольших показателей.

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