Строительство детского сада завершилось в Щербинке

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Щербинка, Индустриальная улица, 15 Карта всех событий

Строительство детского сада на 120 мест завершили в Щербинке в Новой Москве. Об этом рассказали в комитете государственного строительного надзора города Москвы.

Уточняется, что в здании организуют группы для детей, кабинеты для логопеда, психолога и врача, а также мастерские, спортивные и музыкальные залы. Прилегающую к объекту территорию благоустроили и озеленили. Рядом с детским садом открыли спортивные и детские площадки.

— Поскольку проект детского сада в Щербинке неоднократно корректировался и приводился в соответствие с современными требованиями, особое внимание специалисты Мосгосстройнадзора уделяли выполнению работ в строгом соответствии утвержденному проекту, — сообщили в ведомстве.

Объект возвели по адресу улица Индустриальная, дом 15. Детский сад собираются ввести в эксплуатацию в мае 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что детский сад на 350 мест с бассейном откроют в поселении Московский.

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