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Детский сад на 350 мест с бассейном откроют в поселении Московский в ТиНАО. Об этом рассказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Уточняется, что подрядчика определят на конкурсе. Трехэтажное здание появится в микрорайоне Град Московский, объект будет рассчитан на 14 групп по 25 детей в каждой. Прилегающую к саду территорию озеленят и благоустроят. Строительство десятского сада планируют завершить в 2022 году.

По три группы организуют для малышей в возрасте от 3 до 4 лет и от 4 до 5 лет. Еще по четыре группы создадут для воспитанников от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет.

— Здесь появятся помещения для музыкальных занятий на 50 человек, физкультурный зал, кружковые зоны. Также в здании оборудуют бассейн с душевыми, санузлом и комнатой дежурной медсестры, — уточнил Владимир Жидкин.

По его словам, социальные и образовательные объекты в Москве возводят в соответствии с требованиями безопасности и экологичности. Здания выполняют в оригинальном дизайне и оснащают пространства всем необходимым.

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