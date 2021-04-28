Здание бассейна спортивной школы отремонтируют на юге Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, 2-я Вольская улица, 16к3 Карта всех событий

Капитальный ремонт проведут в здании бассейна спортивной школы № 4, расположенной в столичном районе Некрасовка. Проект капремонта уже согласован. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

Бассейн был построен в 1981 году на улице 2-й Вольской,16, корпус 3. Рабочие обновят фасад, а также внутренние помещения: детский и взрослые залы, раздевалки, душевые, санузлы. Цокольный этаж утеплят и облицуют керамогранитной плиткой. В порядок приведут крыльцо.

После в бассейне восстановят вентиляционные системы, частично обновят систему электроснабжения, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что здание центра соцобслуживания «Царицынский» отремонтируют на юге столицы.

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