Здание центра соцобслуживания «Царицынский» отремонтируют на юге столицы

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Россия, Москва, Весёлая улица, 11 Карта всех событий

Трехэтажное здание территориального центра социального обслуживания «Царицынский» отремонтируют на юге столицы. Проект капремонта уже согласован. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Помещения и фасад центра, расположенного на улице Веселой, 11, обновят. Здесь утеплят стены, проведут внутреннюю отделку, облицуют цокольный этаж керамогранитными плитами. Также заменят витражные конструкции в зимнем саду, окна и двери. Здание адаптируют для маломобильного населения.

По словам главы ведомства Валерия Леонова, в порядок приведут и помещения технического назначения.

Ранее сообщалось, что новые темы для жителей ТиНАО появятся на портале «Наш город».

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