Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Здание центра соцобслуживания «Царицынский» отремонтируют на юге столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Здание центра соцобслуживания «Царицынский» отремонтируют на юге столицы

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Весёлая улица, 11 Карта всех событий

Трехэтажное здание территориального центра социального обслуживания «Царицынский» отремонтируют на юге столицы. Проект капремонта уже согласован. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Помещения и фасад центра, расположенного на улице Веселой, 11, обновят. Здесь утеплят стены, проведут внутреннюю отделку, облицуют цокольный этаж керамогранитными плитами. Также заменят витражные конструкции в зимнем саду, окна и двери. Здание адаптируют для маломобильного населения.

По словам главы ведомства Валерия Леонова, в порядок приведут и помещения технического назначения.

Ранее сообщалось, что новые темы для жителей ТиНАО появятся на портале «Наш город».

Читайте также: Фасад дома в стиле ар-деко отреставрируют на северо-востоке Москвы

ремонтрайон ЦарицыноМоскомэкспертиза
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в