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Новые темы для жителей ТиНАО появятся на портале «Наш город»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Новые темы для жителей ТиНАО появятся на портале «Наш город»

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Портал «Наш город» расширил список тем из категории «Мой дом», которые касаются содержания многоэтажек в ТиНАО. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В частности, горожане могут сообщить о повреждениях фундамента, стен или пола, водостоков, неисправности лифтов, проблемах с освещением в подъездах. Заявки будут переданы управляющим организациям. В ответ придет либо отчет о решении проблемы, либо информация о сроках, в которые работы будут окончены.

Уточняется, что пока что сервис распространяется только на поселения Внуковское, Михайлово-Ярцевское и Киевский. Вскоре список тем и территорий расширят.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс по принципу квартальной застройки возведут в столичном районе Москворечье-Сабурово.

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