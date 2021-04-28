Новые темы для жителей ТиНАО появятся на портале «Наш город»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Портал «Наш город» расширил список тем из категории «Мой дом», которые касаются содержания многоэтажек в ТиНАО. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В частности, горожане могут сообщить о повреждениях фундамента, стен или пола, водостоков, неисправности лифтов, проблемах с освещением в подъездах. Заявки будут переданы управляющим организациям. В ответ придет либо отчет о решении проблемы, либо информация о сроках, в которые работы будут окончены.

Уточняется, что пока что сервис распространяется только на поселения Внуковское, Михайлово-Ярцевское и Киевский. Вскоре список тем и территорий расширят.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс по принципу квартальной застройки возведут в столичном районе Москворечье-Сабурово.

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