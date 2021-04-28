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Жителям столицы рассказали, как благоустроят Московскую аллею
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Жителям столицы рассказали, как благоустроят Московскую аллею

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Московская аллея Карта всех событий

В Москве продолжается благоустройство территории рядом со станциями метро «Динамо» Замоскворецкой линии и «Петровский парк» Большой кольцевой линии. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Работы осуществляются на Московской аллее неподалеку от стадиона «Динамо», а также в зоне между двумя вестибюлями одноименной станции метро.

Общая площадь работ, к которым приступили осенью 2021 года, составляет 21,6 тысячи квадратных метров.

В настоящее время специалисты переносят воздушные кабельные линии под землю и завершают укладку бордюрного камня, который будет отделять тротуар от проезжей части.

— Уже выполнены все демонтажные и земляные работы. Почти завершено устройство кабельной канализации, общая протяженность которой составит 7,8 тысячи метров, — добавили в департаменте.

Уточняется, что мощение дорожек вблизи Петровского парка практически завершено. В процессе работ на Московской аллее установят более 70 новых фонарей и уличных торшеров, высадят почти 180 кустарников и сделают две велопарковки для любителей велосипедных прогулок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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