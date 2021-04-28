Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
ЖК по принципу квартальной застройки возведут в столичном районе Москворечье-Сабурово
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

ЖК по принципу квартальной застройки возведут в столичном районе Москворечье-Сабурово

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, 2-й Котляковский переулок, 1с1 Карта всех событий

Проект двух жилых кварталов, № 4 и № 5, в районе Москворечье-Сабурово одобрил комитет по архитектуре и градостроительству столицы. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Дома высотой от 7 до 15 этажей построят по адресу 2-й Котляковский переулок, владение 1/1. Фасады зданий оформят по принципу мозаики, составленной из вертикальных элементов, горизонтальных поясов и остекленных оконных проемов. Отделочными материалами станут керамогранит и штукатурка. Через весь комплекс проложат аллею с магазинами, кафе и зонами отдыха, обустроят подземные парковки.

Площадь квартала № 4 составит около 58 тысяч квадратных метров, а квартала № 5 — около 46 тысяч квадратных метров, добавили в пресс-службе Москомархитектуры.

Ранее сообщалось, что реконструкцию здания Новой Третьяковки могут завершить в 2026 году

Читайте также: Сергей Левкин: 15 домов по программе реновации ввели в эксплуатацию в 2021 году

жилой комплексМоскомархитектурастроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в