ЖК по принципу квартальной застройки возведут в столичном районе Москворечье-Сабурово

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, 2-й Котляковский переулок, 1с1 Карта всех событий

Проект двух жилых кварталов, № 4 и № 5, в районе Москворечье-Сабурово одобрил комитет по архитектуре и градостроительству столицы. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Дома высотой от 7 до 15 этажей построят по адресу 2-й Котляковский переулок, владение 1/1. Фасады зданий оформят по принципу мозаики, составленной из вертикальных элементов, горизонтальных поясов и остекленных оконных проемов. Отделочными материалами станут керамогранит и штукатурка. Через весь комплекс проложат аллею с магазинами, кафе и зонами отдыха, обустроят подземные парковки.

Площадь квартала № 4 составит около 58 тысяч квадратных метров, а квартала № 5 — около 46 тысяч квадратных метров, добавили в пресс-службе Москомархитектуры.

Ранее сообщалось, что реконструкцию здания Новой Третьяковки могут завершить в 2026 году

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