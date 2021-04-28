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Сергей Левкин: 15 домов по программе реновации ввели в эксплуатацию в 2021 году
Фото: Пресс-служба Госдумы

Сергей Левкин: 15 домов по программе реновации ввели в эксплуатацию в 2021 году

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, 13-я Парковая улица, 16А Карта всех событий

В семи округах Москвы ввели в эксплуатацию 15 домов по программе реновации в 2021 году. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, новостройки позволят организовать переселение 6,3 тысячи человек. Общая площадь новых домов составила 170 тысяч квадратных метров, уточнил Сергей Левкин.

На востоке Москвы дома построили на улице Плеханова, 13-й Парковой, 2-й и 1-й Владимирской улицах, на юге Москвы новостройки возвели на улице Демьяна Бедного, Новощукинской и Туристической улицах. Объекты по программе реновации также появились по адресу Дмитровское шоссе, дом 55, и Астрадамский проезд, дом 9, на севере столицы. Кроме того, жилье построили на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке и западе Москвы.

В настоящее время в столице на стадии строительства находятся 274 объекта, общая площадь которых составляет 4,7 миллиона квадратных метров, уточнил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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